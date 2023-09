Fermo, notte di fuoco a Lido Tre Archi, auto distrutta dall'incendio e altre due danneggiate: giallo sulle cause

ANCONA - Notte di fuoco a Lido Tre Archi, dove un incendio ha praticamente distrutto un'automobile, danneggiandone altre due parcheggiate vicine.

Ancona, mancata precedenza all'incrocio, le auto si scontrano e una finisce contro i paletti: feriti un uomo e una donna

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autobotti, ieri sera, per le fiamme che avevano avvolto un'auto in sosta nel parcheggio di un condominio. Le fiamme hanno praticamente distrutto il mezzo, danneggiandone altri due. In corso le indagini per capire le origini delle fiamme.