Fiamme da un elettrodomestico, danni e paura in un appartamento del centro storico: evacuato il palazzo

FERMO - Incendio stasera in centro a Fermo. Le fiamme sono divampate da un appartamento lungo corso Cefalonia e l'allarme è stato lanciato intorno alle 19.30. Si tratta dellì'abitazione di Adriano Piattoni, noto in città per il suo impegno a favore degli animali e, in particolare, per guidare l'associazione di tutela dei cani che conta su numerosi iscritti. Le cause, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, dovrebbero essere legate a un corto circuito di un elettrodomestico.

I pompieri sono arrivati in forze e sono poi rimasti in centro per cercare di mettere in sicurezza l'edificio. Si tratta di un palazzo che, come tutte le case in centro, è attiguo ad altre abitazioni e per questo motivo le operazioni si sono prolungate anche per garantire gli altri residenti della zona. Al momento del rogo fiamme e fumo era visibili da lontano.

