A fuoco la casetta del pesce a Lido di Fermo. Ipotesi dolo, indaga la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Incendio alla casetta del pesce a Lido Tre Archi sulla strada nuova che collega al lungomare di Casabianca, paura ma fortunatamente nessun ferito e pochi danni alla struttura grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione sembra che la causa possa esserci stata una fuga di gas ed è stata chiusa in tempo la valvola, dunque è stata danneggiata solo la parte esterna all’angolo est da dove aveva avuto origine il rogo e l’impianto elettrico distrutto. Tuttavia non è escluso il dolo. Sul posto oltre a due squadre dei vigili del fuoco anche una pattuglia della polizia . Fortuna ha voluto che la proprietaria della casetta del pesce si sia resa subito conto di cosa stava succedendo perché le fiamme si sono sprigionate pochi minuti prima che la donna prendesse a lavorare. Tutto si è risolto per il meglio grazie alla tempestività dei soccorsi.