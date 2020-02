Fermo, scoppia l'incendio in casa: i proprietari ed i vigili del fuoco salvano sette cani intrappolati

FERMO - Se la sono vista davvero brutta la notte scorsa alcuni quattrozampe in un’abitazione nelle campagne fermane. Un incendio è divampato infatti nell’abitazione, per cause al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Ben sette cani di varia taglia hanno rischiato di restare intrappolati e di morire carbonizzati dalle fiamme o asfissiati dalla coltre di fumo che ha invaso tutto l’edificio. Per fortuna l’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato provvidenziale. Sono stati i proprietari della casa a lanciare l’allarme ed a richiedere l’azione dei pompieri, arrivati prontamente sul posto. Insieme ai proprietari degli animali, sono riusciti, uno dopo l’altro, a metterli in salvo tutti e sette. Si sono poi concentrati sul rogo, per domare le fiamme, che sono state arginate nel giro di pochi minuti. Subito dopo, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo di tutta l’abitazione per verificare la tenuta strutturale ed accertare le cause dell’incidente, risultato di natura accidentale.

