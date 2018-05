Preso l'Iman evaso dal carcere di Milano, aveva vissuto per anni nel Fermano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E’ stata una latitanza breve quella del tunisino Ben Mohamed Ayari Borhane, evaso il 18 maggio scorso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. L'extracomunitario , detenuto nel carcere di Opera, a Milano dove si era autoprocalamato iman e considerato a rischio radicalizzazione, è stato fermato la notte scorsa a Palermo in procinto di imbarcarsi per la Tunisia. A bloccaè sonostati gli agenti del Nucleo investigativo della polizia penitenziaria. L’uomo, 43 anni, aveva vissuto per un periodo di tempo a Petritoli dove si era sposato e anche per questo le ricerche erano state attivate anche nelle Marche, nell'ipotesi che potesse contare su qualche appoggio nel Fermano.