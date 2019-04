Guerra alla droga: blitz e inseguimenti preso un pusher

di Sonia Amaolo

FERMO - E’ guerra dichiarata agli spacciatori che fanno affari lungo la costa. La zona più battuta resta Lido Tre Archi. Ieri pomeriggio in via Pietro Nenni l’ultima operazione. Diverse persone sono state controllate e segnalate e un uomo è stato accompagnato in Questura. Per un pelo non si è acciuffato l’uomo che gli inquirenti considerano il boss. Impegnate nell’operazione due volanti della squadra mobile più una pattuglia in borghese della Questura oltre e il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.Intorno alle 14 un agente in borghese in bicicletta si è lanciato all’inseguimento di una persona sospettata di essere il boss.