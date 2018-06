Guanto d’oro, via alle sfide A braccetto boxe e turismo per tre giorni di gare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Al via sul ring interno alla palestra di via Leti, una delle più prestigiose rassegne del pugilato nazionale: Il Guanto d’oro. Grazie agli sforzi organizzativi della Nike Fermo, guidata dal presidente Luciano Romanella. la kermesse si eleva e differenzia anche per motivi, nobili, di natura extra sportiva.Volano di tutto ciò la competizione, a cadenza annuale, etichettata dagli addetti ai lavori come seconda solo ai campionati italiani assoluti, per un appuntamento conteso da tutte le società della Penisola, stimate in oltre ottocento unità. Sul ring fermano di scena la categoria Elite, vale a dire la somma espressione dilettantistica del pugilato nostrano, frutto di un evento cresciuto di anno in anno a partire dalla prima edizione svolta a Colleferro (Roma) nel 2007; affonda le radici nel tradizionale “Golden Glove” americano, in passato a forgiare i migliori elementi di prospettiva negli States. Una lunga vita dunque, dislocata con location allestite per tutta Italia, e ora l’appuntamento corrente all’ombra del Girfalco, dove transiterà la crema della boxe giovanile a tinte tricolori. Nel nostro territorio circa cinquecento persone tra combattenti, allenatori, membri di staff, amici e parenti, per una tonica ricaduta in chiave turistica e promozionale.Le sfide si disputeranno nella palestra di via Leti fino al 17 giugno.