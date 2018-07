Scappa con la figlia in Romania, chiesto un mandato di arresto europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E’ sparita ormai da due quasi mesi con la figlia di nove anni sottratta al padre che ne aveva ottenuto l’esclusiva custodia dal presidente del tribunale di Fermo dopo l’avvio della separazione. Sta diventando un caso internazionale quello di un 54enne di Grottammare che da due mesi è alla disperata ricerca della figlia Cristina, portata in Romania dalla madre.Al centro della vicenda una ragazzina contesa dai genitori. I due hanno avviato le pratiche di separazione con il giudice che ha stabilito l’affidamento esclusivo della piccola al padre. Dopo qualche tempo la donna è sparita portando con se anche la figlia. «Temo per l’incolumità della mia bambina», dice l’uomo, assistito in questo non facile percorso dall’avvocato Gianvittorio Galeota che oltre ad aver interessato la Farnesina ha già presentato denuncia per sottrazione di minore e sequestro di persona perchè - spiega legale - «Cristina, sentita più volte dagli assistenti sociali, ha sempre detto di voler stare in Italia e vivere con il padre e questo lascia presupporre che è stata portata via contro la sua volontà e con l’inganno».La donna ha fatto perdere le tracce. Due sole telefonate fatte fare dalla figlia al padre e costretta, secondo il legale, a recitare una parte non sua. Infatti nella prima telefonata la ragazzina dice al padre: «se mi vuoi bene no mi cercare più». L’altra per dire che voleva vivere un Romania.Da allora telefoni bloccati e più nessuna notizia. L’uomo si è rivolto anche ai produttori della trasmissione tv Le Iene che hanno inviato una troupe i Romania senza risultati. Anche il 54enne grottammarese due settimane fa è partito per la Romania ma anche i questo caso senza risolvere nulla. Si è anche rivolto alla polizia locale che dopo aver accertato l’impossibilità a trovare la donna ha alzato le braccia quasi i segno di resa. Adesso se ne sta occupando l’Interpool ma per ora non sembra di facile soluzione perchè il caso è molto complesso. Il caso è seguito dalla procura di Fermo dove l’avvocato Galeota ha presentato anche una richiesta di custodia cautelare per la donna e un mandato di arresto europeo».