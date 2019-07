Un grosso ramo cede e sfiora le persone: «E' stato un atto vandalico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Potrebbe esserci una goliardata dietro la caduta di un ramo domenica sera al Girfalco. Erano da poco passate le 22 quando, da una delle piante del parco, si è staccato un grosso ramo che si è schiantato a terra. Per fortuna, in quel momento nelle vicinanze non c’era nessuno. Un caso, visto che in queste calde sere d’estate, il parco del Duomo è spesso affollato di gente. Quelli che c’erano si sono presi un bello spavento. E adesso c’è chi dice di aver sentito l’albero scricchiolare poco prima del tonfo, chi dà la colpa al vento che, pare, si fosse alzato propri in quei minuti, e chi punta il dito contro la scarsa manutenzione.Sul posto si sono recati i dipendenti dell’Ufficio ambiente del Comune, preceduti da Polizia e Vigili del fuoco. L’ipotesi infatti è che, a far cedere il ramo, sia stato un atto vandalico. Per questo, i dipendenti comunali, ieri mattina, dopo il via libera del dirigente, sono andati in Questura e hanno sporto denuncia contro ignoti. «Dopo il sopralluogo effettuato dal nostro responsabile del verde, Marinangeli, e dall’agronomo Rabottini (lo stesso che si sta occupando del pino vicino alla Casina delle rose, ndr), c’è il fondato motivo di credere che la caduta sia stata frutto di un atto vandalico o goliardico. Anche perché, in passato era stato visto qualcuno appendersi ai rami di quell’albero, a mo’ di altalena. Perciò è stato deciso di formalizzare una denuncia contro ignoti», spiega l’assessore all’Ambiente, Alessandro Ciarrocchi.