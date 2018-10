Schianto a Campiglione Due automobilisti restano feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Scontro frontale a Campiglione di Fermo, sulla strada Provinciale, nel tratto che passa nei pressi dell'ex zuccherificio. Feriti un ragazzo che era al volante di una Jeep e un uomo alla guida di una Ford. Per cause in corsi di accertamento le due auto sono entrate in collisione.Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e della Croce Verde di Fermo e i carabinieri per effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.