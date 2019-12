Fermo, giustizia "truccata": indagato per corruzione l'ex procuratore capo Seccia

FERMO - L’inchiesta sulla giustizia truccata nel Tribunale di Trani, che coinvolge anche l’ex procuratore capo di Fermo Domenico Seccia, va avanti. L’ex pm antimafia, (oggi sostituto procuratore in Cassazione), che si è sempre dichiarato estraneo alle contestazioni mosse dalla procura, è accusato di concorso in corruzione insieme al commercialista barese Massimiliano Soave. A tirare i ballo il nome di Seccia è stato l’imprenditore Flavio D’Introno i quale parlando con i giudici ha raccontato di mazzette pagate in cambio di favori mai ricevuti.

D’Introito ha fornito ai magistrati pugliesi una serie di documenti che testimonierebbero i passaggi di denaro per oltre 300mila euro. L’iscrizione nel registro degli indagati di Seccia e di Soave è avvenuta a maggio scorso, cioè dopo le verifiche sulle prime confessioni rese da D’Introno a partire da ottobre 2018, già depositate ma coperte da numerosi “omissis”. Nell’ultimo interrogatorio prima dell’arresto, l’imprenditore avrebbe invece ripreso la vicenda delle cartelle esattoriali da 10 milioni, quelle che aveva tentato di bloccare in ogni modo pagando l’ex pm Antonio Savasta e l’ex gip Michele Nardi. Oltre ad essere il trait d’union tra D’Introno e Nardi, Soave, secondo l’ipotesi dell’accusa, sarebbe stato anche il suo collegamento con Seccia all’epoca componente la commissione tributaria provinciale di Bari che annullò le cartelle per un difetto di notifica.

