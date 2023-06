In fuga con l'auto rubata, perde il controllo e va a sbattere contro un muro. Prova a scappare a piedi ma viene denunciato

FERMO - I militari del Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Fermo hanno concluso un'operazione che ha consentito il recupero di un auto rubata. Durante una pattuglia notturna nella località Lido Tre Archi, è stata intercettata un'auto Toyota risultata rubata e il cui furto era stato denunciato da un residente dai carabinieri di Macerata.

Fugge a bordo di un'auto rubata, va fuori strada e sbatte contro un muro. Denunciato

Alla guida del veicolo è stato riconosciuto un giovane del 1993 che, alla vista dei militari, ha tentato una fuga precipitosa.

Tuttavia, poco dopo, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un muro di recinzione di una abitazione in Via Galli, nella stessa località. Il giovane si è allontanato a piedi, ma è stato successivamente rintracciato e denunciato dai militari della Stazione di Porto Sant'Elpidio.

L'auto, con ingenti danni nella parte anteriore, è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale a una ditta autorizzata. Il giovane denunciato non ha riportato lesioni. Il fatto è stato tempestivamente segnalato all'Autorità Giudiziaria competente per ulteriori provvedimenti.