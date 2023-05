Ancora sangue a Lido Tre Archi, giovane accoltellato per strada. E' gravissimo, caccia all'aggressore

FERMO - Ancora sangue a Lido Tre Archi. Un giovane straniero è stato accoltellato in via Aldo Moro all'altezza del torace con un'arma da taglio. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118, sul posto la Croce Verde di Porto Sant'Elpidio.

L'allarme è scattato intorno alle 17.30. Constatate le condizioni del ferito i sanitari hanno chiesto l'eliambulanza. L'elicottero ha trasportato il giovane a Torrette in codice rosso. Sul posto sono intervenuti per ricostruire l'accaduto i carabinieri che hanno subito avviato le indagini. Il quartiere torna dunque sotto i riflettori per l'ennesimo episodio di violenza.