Gioco d'azzardo il Fermano spende molto, record negativo a Porto San Giorgio

FERMO - La provincia di Fermo porta ben quattro Comuni tra i primi sei della regione Marche per quanto riguarda la spesa pro capite in slot machines, scommesse, gratta e vinci, superenalotto ed affini e in 11 su 40 si va oltre la media nazionale, che parla di 610,3 euro a testa spesi nei sei mesi di riferimento.Nel Fermano, nella prima metà del 2017, sono andati a finire nelle varie forme di gioco d’azzardo poco meno di 130 milioni di euro (129.992.440,42 euro, per essere precisi), cifra che peraltro potrebbe essere aggiornata verso l’alto visto che non è disponibile il dato relativo alla comunque piccola Montefalcone Appennino. Calibrando il dato sui circa 177mila abitanti della provincia, la media provinciale resta allo stesso tempo molto alta, dato che siamo intorno ai 730 euro scommessi da ogni cittadino nella prima metà dello scorso anno.Alcune realtà, sicuramente, zavorrano il dato in maniera importante. Sul gradino più basso del podio regionale della poco edificante classifica, dominata per le Marche da Monsano (Comune in provincia di Ancona che con 3.269,18 euro pro capite è più di cinque volte la media nazionale, con grande distacco su Civitanova con 1.896.48 euro), si piazza infatti Porto San Giorgio, che va quasi tre volte oltre la media, attestandosi sui 1.767,29 euro spesi da ogni cittadino in giochi d’azzardo nel primo semestre del 2017, praticamente 300 euro al mese puntati per tentare la fortuna da ogni sangiorgese.Un totale di 28,4 milioni di euro che in sei mesi se ne sono andati in schedine e giochi vari, dato più alto dell’intera provincia e con grande distacco rispetto a Porto Sant’Elpidio (21 milioni e 655mila euro) e a Fermo (21 milioni e spiccioli). Alle spalle del centro rivierasco un terzetto dalla Media Valle del Tenna: Magliano di Tenna (1.574,95 euro) batte di un soffio Falerone (1.544,79 euro), ma poco più dietro ecco anche la regina della vallata, Montegiorgio (1.320,15 euro). Poco sotto la quota “psicologica” dei mille euro ecco Monte Urano (929,09 euro a testa), ma sopra la media nazionale si attestano anche Pedaso (867,80 euro), Montappone (851,22 euro), Ortezzano (849,60 euro), Porto Sant’Elpidio (824,36 euro), Montegranaro (763,73 euro) e, infine, Moresco (749,57 euro).