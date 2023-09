FERMO - L’avvocato di Fermo Gianluca Totò, con lo studio legale in via Respighi, tra i concorrenti del programma di Canale 5, “Uomini e donne”. La presenza del legale fermano, 49 anni, al noto programma tv condotto da Maria De Filippi non è sfuggita ad alcuni suoi concittadini: il legale, fra l’altro molto appassionato di sport, ha conquistato anche una ribalta personale nel corso della trasmissine che rappresenta uno dei più grandi successi del pomeriggio delle tv del Biscione, con alle spalle 26 anni di puntate e messe in onda. Il programma in sostanza intende far incontrare uomini e donne per instaurare eventuali relazioni sentimentali e, nel corso degli anni, a mano a mano ha allargato sia il pubblico che i possibili protagonisti.

Un tempo dedicato solo alle coppie più giovani, ormai da anni, con la sezione Over, dà spazio anche a chi è un po’ (e un po’ tanto) più in là con l’età, con divertenti siparietti e un format che appare ormai super collaudato. Fra l’altro in una delle ultime puntate, Totò è stato anche protagonista di un ballo con uno dei volti storici del programma, Gemma, e quindi, su “sollecitazione” di Tina Cipollari che affianca De Filippi in studio, anche di uno scherzoso bacio proprio con Gemma Galgani, a sua volta fra le protagoniste più conosciute del programma in cui comparve la prima volta già nel lontano 2010.

Con il passare del tempo sono diventate un cult del programma le sue frequenti litigate con la stessa Tina che spesso la punzecchia. E stavolta c’è finito di mezzo, ovviamente in maniera scherzosa, l’avvocato di Fermo.