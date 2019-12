Fermo, già condannato per maltrattamenti, picchia la moglie. Allarme dei vicini: arrestato

FERMO - La Squadra Mobile della Polizia di Fermo, ha eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino cinquantenne, residente a Fermo, imputato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie.

LEGGI ANCHE:

Pesaro, già condannato per violenza sessuale ora accusato di stalking: non può più avvicinarsi alla ex

Si ferisce al collo per incastrare l'ex marito: arrestato il nuovo compagno

L’uomo, già condannato per gli stessi reati ha continuato con comportamenti vessatori e violenti ai danni della consorte e le Volanti erano intervenute più volte, anche su richiesta dei vicini di casa, per sedare le sue aggressioni. Ora per l’uomo si sono aperte le porte del Carcere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA