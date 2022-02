Green pass, stazioni e bar al setaccio: il blitz sulla costa con quindici multe

FERMO - Controlli a tutto campo sulla fascia costiera, in particolare nei treni, con 15 multe, in particolare ai viaggiatori senza Green pass. Questo il risultato dei capillari controlli interforze dello scorso fine settimana, che hanno visto impegnati equipaggi di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizie locali.

Dalle strade alle stazioni, fino alle fermate ed agli esercizi pubblici, ben 700 le persone sottoposte a verifiche solo tra sabato e domenica. Una sessantina invece i locali monitorati dalle forze dell’ordine. Le sanzioni hanno interessato chi è stato trovato senza certificazione verde oppure primo di mascherine di protezione. Ben 7 verbali su 15 sono stati emanati verso viaggiatori dei treni, appena scesi dalla stazione di Porto San Giorgio e sorpresi senza Green pass, come previsto invece dalle normative vigenti per muoversi a bordo dei mezzi pubblici.



Le altre multe a Porto Sant’Elpidio in bar ed altri locali, sia nei confronti dei clienti che dei titolari, per aver omesso di controllare. Se i controlli anti-Covid continuano ad occupare una consistente parte del lavoro delle divise, e continuerà ad essere ancor di più così ora che le Marche sono entrate in zona arancione, non scende comunque l’attenzione sulla repressione dei reati. Obiettivo primario rimane il quartiere costiero di Lido San Tommaso, dove si è riscontrata, da qualche giorno a questa parte, una recrudescenza di reati contro il patrimonio, furti e rapine commessi principalmente ai danni di persone in transito.

Nell’area, che nonostante la vigilanza quotidiana non riesce a trovare un po’ di serenità, l’attenzione della polizia, come disposto dal Prefetto, rimane molto elevata. Dalla Questura si evidenzia lo sforzo messo in campo per il contrasto agli episodi di criminalità diffusa di natura predatoria. La squadra mobile è al lavoro per completare gli accertamenti sugli episodi criminosi occorsi di recente e con gli elementi acquisiti si confida di stringere a breve il cerchio sugli autori.

