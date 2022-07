FERMO - Da Fermo a Copenaghen: la giovane Martina Pistolesi, classe 1996, è sous chef del ristorante Geranium di Rasmus Kofoed, tre stelle Michelin nella capitale della Danimarca. Due giorni fa è stato premiato come migliore ristorante al mondo nella classifica “World’s 50 best restaurants”.

Il commento

«Farne parte – dice Martina – è un sogno che diventa realtà. Questo è un nuovo punto di partenza». Martina ha sviluppato la passione per la cucina in casa, i suoi ricordi corrono a quando vedeva la mamma e la nonna sempre ai fornelli. La scelta prima e il diploma poi all’Alberghiero di Porto Sant’Elpidio il punto di partenza, quindi, l’iscrizione all’Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. «Un percorso importante per me – spiega – mi ha permesso di introdurmi nel mondo della Michelin. Dopo uno stage al Gellius, con lo chef Alessandro Breda, mi sono trasferita a Torino da Matteo Baronetto del “Del Cambio”. Da lì le opportunità di lavorare con Antonia Klugmann e Moreno Cedroni».

Le tappe

Un percorso che è andato avanti, facendo uscire Martina dalla sua comfort zone. «Ognuno degli chef con cui ho lavorato – dice – ha contribuito alla mia crescita. Poi ho voluto sperimentare la cucina internazionale. Da lì, arrivata in Danimarca, ho avuto la possibilità di entrare in Geranium». Era il 2019 e dopo molti sacrifici, tanta costanza e diverse rinunce, ma pure tante soddisfazioni, racconta, «ho potuto crescere e arrivare alla posizione del sous chef». Significa controllare le attività, svolgere, una sorta di ruolo di intermediario tra lo chef e tutta la sua brigata: un compito che richiede organizzazione e controllo. «Lo chef è danese – racconta – oltre a me ci sono diversi italiani, ma anche francesi, svizzeri e altri europei. Sono partita da Fermo, era tutto nuovo, non conoscevo la lingua, ma a Copenaghen ci sono tantissimi italiani. Il nostro servizio è arricchito dalla presenza di chef che servono e dal clima che c’è nel ristorante, che ti fa sentire come a casa». Un luogo bello dove lavorare, anche per la “vista stadio”. Il ristorante si trova nello stadio di Copenaghen, e chi lavora qui ha una vista mozzafiato sul campo di calcio. «Bello lavorarci – aggiunge – i colleghi sono stupendi, facciamo gruppo, è come avere una seconda famiglia. Copenaghen è una città stupenda». La passione che Martina ha per la cucina, e per il ristorante dove lavora, si percepisce da come racconta la storia.

La chiosa

«Quello che vorrei dire ai chi vuole intraprendere questo mestiere – racconta – è che ci saranno tante cadute, ma anche molte soddisfazioni: è un discorso motivazionale quello che voglio fare ai giovani che vogliono trasformare la propria passione nel lavoro che amano. Basta solo crederci!». Con Martina lavorano, tra gli altri, Luca Capezzuto, Mattia Stanchieri, Federico Altomani, Daniele Puricelli e Noel Moglia che sono in cucina. In sala ci sono Raffaella Laezza, Andrea Sala e Giulia Caffiero, mentre il manager è Mattia Spedicato.