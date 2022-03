Sfondano la vetrina con un tombino e in meno di tre minuti razziano utensili per 20mila euro

FERMO - Colpo grosso con spaccata all'Emporio Adriatico a Paludi di Fermo: i ladri sfondano la vetrina con un tombino e razziano utensili per circa 20mila euro. Sarrebbero state 5-6 le persone a colpire durante la notta scorsa: arrivati con due auto, di cui una con targa straniera, hanno sfondato la vetrina con un tombino per poi far man bassa di utensili. Motoseghe, frullini, trapani: in meno di tre minuti hanno sottratto 25 pezzi per un valore complessivo vicino ai 20mila euro. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

