FERMO - Tenta di entrare in casa del parroco con la scala e minaccia i fedeli: preso mentre gioca alle slot machine.

È successo a Fermo dove i poliziotti sono intervenuti dei pressi di una chiesa del centro: un uomo, dopo aver tentato di entrare con una scala in casa del parroco, aveva minacciato il sacerdote e i fedeli per poi allontanarsi. Gli agenti ci mettevano poco a rintracciarlo, mentre giocava in una sala slot machine, ma l'uomo, un 28enne con precedenti, si è opposto violentemente, tanto che i poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure del locale pronto soccorso (prognosi di 5 giorni ciascuno). Nel suo borsello, inoltre, è stato trovato un piccolo coltello. È stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni e denunciato per l'arma.