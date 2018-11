Furto notturno al negozio di vestiti: i due ladri ripresi dalle videocamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Furto con spaccata al negozio di abbigliamento La Moda con Amore a Campiglione di Fermo. Il fumogeno mette in fuga i ladri. Due uomini a volto coperto fanno irruzione nel locale di via Manardi, sono le cinque di mattina, è buio ancora per poco.Le telecamere li riprendono. Non sono volti noti per la polizia che indaga. Per fare irruzione nel locale di Michele Pallada i due scardinano la serratura con il piede di porco e altri arnesi da scasso. Dentro il negozio si dirigono alla cassa e prelevano i contanti: 200 euro. Non mettono le mani sui vestiti perché scatta il nuovo sistema antifurto. Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini riprese dalle telecamere.