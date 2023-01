Fermo, rubano un furgone carico di attrezzi: tre 20enni tunisini incastrati dalle telecamere

FERMO - Rubano un furgone carico di attrezzi di un certo valore, ma non fanno i conti con le immagini di videosorveglianza: denunciati per furto aggravato tre tunisnini 20enni, già noti per altri precedenti.

A scovarli i Carabinieri di Fermo, che rapidamente hanno dipanato la matassa del furto spulciando le immagini della videosorveglianza. Che hanno permesso anche di rinvenire tutta la refurtiva e di restituirla all'imprenditore derubato. Si tratta di merce di un certo valore, il furrogne era infatti carico di materiali e attrezzi come misuratori di campo, trapani, parabole, alimentatori d'antenna, centraline e utensili vari.