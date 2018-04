Furto al centro sociale di San Michele Lido, ladri in fuga con la cassa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO E’ di 100 euro il bottino messo a segno da ignoti malviventi che durante la notte si sono introdotti nel centro sociale di San Michele-Lido-Casabianca che si trova in via Rossetti a Lido di Fermo. Si sono introdotti nei locali rompendo una finestra e introducendosi in uno dei bagni. Una volta dentro, per raggiungere gli ambienti interni del centro sociale hanno forzato un vetro interno, danneggiando anche l’intonaco. Hanno preso il registratore di cassa, che conteneva appunto circa 100 euro e sono poi fuggiti, lasciando una scia di danni.