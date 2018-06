Furto con spaccata al Caffè Lumière, ladri ripresi dalla telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Non si arresta l'ondata di furti a Lido Fermo dove è finito nel mirino dei ladri il Caffè Lumiere. Il colpo è stato messo a segno in tarda serata quando due persone sono arrivate davanti al locale con uno scooter: sono scesi e hanno iniziato a sfondare la vetrata esterna del locale utilizzando un tubo senza però riuscirsi perchè la porta era dotata di vetri antisfondamento. Quindi hanno deciso di pasasre alle maniere forti e così hanno divelto l’infisso e sono riusciti a entrare nel locale. Bottino misero, poco più din 250 euro che i ladri hano trovato in cassa.Il furto arrriva a pochi gironi di sistanza da altri due colpi, il pirmo al circolo tennis di Casabianca e l'altro allo chalet Kinghino.I due ladri sono sta ripresi dalle telecamere le cui immagini sono al vaglio degli investigatori.