Ruba una bicicletta durante una festa di compleanno: ladro acciuffato grazie al video fatto col cellulare

FERMO - Nei comuni fermani che stanno investendo cospicue risorse economiche per una mobilità più sostenibile, al pari di altre realtà italiane ed europee, per favorire la creazione di piste ciclabili ad uso dei residenti e dei turisti, il fenomeno del furto di biciclette è in costante crescita. Ma questa volta il ladro che ha rubato una bici durante una festa ha fatto bocca strada: uno dei ragazzi ha chiamato la Polizia inviando anche un video fatto con il cellulare: il ladro è stato trovato e denunciato.

È quanto avvenuto nel pomeriggio presso un locale pubblico di Casabianca; una festa di compleanno al quale stavano partecipando alcuni ragazzi che avevano raggiunto il luogo in sella alle loro bici. Senza alcun rispetto per la festa in corso, un soggetto, dopo aver scelto quella che più gli piaceva, vi è salito in sella allontanandosi in direzione sud. Uno dei giovani che partecipava alla festa ha immediatamente segnalato il fatto al 112, fornendo altresì precise indicazioni sul malfattore che si era appropriato della bici, sulla direzione di fuga del ladro e inviando un video fatto con il cellulare dal quale si sono potuti acquisire elementi importanti per rintracciarlo. La sala operativa della questura ha diramato immediatamente alle forze di polizia del territorio le ricerche della bicicletta fornendo tutti gli elementi a disposizione offerti dal giovane. La perlustrazione ha consentito, in breve tempo, al personale della Mobile di intercettare il ladro in sella alla bicicletta nei pressi della stazione di Porto San Giorgio. Fermato e bloccato è stato accompagnato in Questura presso la quale, dopo il fotosegnalamento della polizia scientifica, è stato denunciato per il furto aggravato della bicicletta, che è stata restituita al proprietario.

