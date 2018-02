Ladri senza cuore, colpo alla fattoria sociale Montepacini «Hanno rubato tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ieri in tarda serata i ladri hanno compiuto un furto a Montepacini che arreca al progetto di agricoltura sociale in atto e alle persone che vi sono coinvolte ed impegnate, danni incalcolabili. Era già successo un paio di anni fa, quando per ben quattro volte, Montepacini fu oggetto delle attenzioni di ladri e vandali.Questa volta però lo scenario è molto più avvilente e le conseguenze sono pesantissime. E' stata rubata tutta l'attrezzatura: motozappa ( donata dall'associazione Incompresi ), due decespugliatori, due tosaerba a scoppio, tutti gli attrezzi dei laboratori di falegnameria e giardinaggio, persino le carriole (abbiamo dovuto portare il fieno e la paglia a mano, per gli animali di taglia più grande, perché hanno fatto sparire anche papere e gran parte della galline).Hanno portato via anche l'olio, pronto per le cassette della vendita diretta e del gruppo di acquisto. Il Centro Socio Educativo comunale e la Fattoria Sociale/La Talea hanno subito un danno valutabile in oltre 12.000 euro. «Ma il danno più ingente lo hanno subito i 16 giovani/adulti disabili dello Cser, le 3 borse di lavoro, i giovani volontari impegnati nel progetto, che hanno fatto del ritorno alla terra una ragione di vita. Come si fa ad infierire sugli inermi? - si legge in una nota del centro - Le attività agricole di Montepacini hanno assicurato e assicurano il benessere, le buone relazioni, l'incremento dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle persone disabili, la speranza in un mondo migliore e l'impegno per una economina sostenibile, equa e solidale da parte di tanti giovani, un'opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati, persone fragili e migranti. Come si fa ad infierire sui piu deboli ? Vogliamo lanciare un appello alle istituzioni e alla società civile perché questo fatto gravissimo non lasci "in ginocchio" quella che da più parti, anche a livello nazionale, viene ritenuta una delle esperienze più significative di buone pratiche di agricoltura sociale e di collaborazione ( Comune, cooperative Cooss Marche e La Talea, associazione dei genitori e dei volontari Fattoria Sociale ). Noi non possiamo permetterci il lusso di demoralizzarci ( anche se 5 furti "schianterebbero" chiunque ) e ancora una volta rilanciamo : invitando tutte le persone che guardano con amicizia e simpatia al nostro progetto a sostenerci anche materialmente ( in tale direzione lanceremo nei prossimi giorni una campagna di sottoscrizione per poter riacquistare subito le attrezzature strettamente necessarie ), a cominciare dalla partecipazione all'evento in programma a Petritoli sabato 3 marzo alle ore 16 in occasione di un triangolare Soccer Dream Montepacini- Amministratori della Valdaso - Nazionale Calzaturieri, ingresso a offerta. Avevamo programmato il triangolare, che vedrà la partecipazione di Neri Marcore' quale testimonial, per acquistare nuove attrezzature per il progetto di Montepacini...Ora ci troviamo a dover ricominciare da zero».