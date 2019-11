Fermo, raffica di furti in casa all'ora di cena: i ladri entrano mentre la famiglia è a tavola

FERMO - Ladri di nuovo in azione nella zona interna della Valdaso. I fatti sono avvenuti nella serata di sabato scorso, quando ad essere colpiti sono stati tre distinti appartamenti. Nei primi due casi il bottino è stato relativamente “magro”, con qualche oggetto trafugato e soldi presi dai cassetti. In un terzo caso ai topi di appartamento è andata male. Sono entrati in casa mentre i proprietari erano a cena. Messi in allarme dai rumori che sentivano hanno iniziato ad urlare.

A quel punto, visto il clamore delle grida, i malviventi hanno preferito desistere. Sono infatti fuggiti senza portare via nulla. Solo un mese fa altri colpi erano stati messi in atto, non solo in casa ma anche in un paio di garage. Cresce dunque l’insicurezza, perché a volte, questi furti, rischiano anche di finire male. Per non rischiare le raccomandazioni delle forze dell’ordine sono sempre le stesse: prestare la dovuta attenzione per ridurre al minimo il rischio di essere “visitati” dai ladri.

