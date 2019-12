Fermo, furti in casa: denunciati 17 topi d'appartamento, c'è anche un minorenne

FERMO - In tutto 17 topi d’appartamento individuati e denunciati dai carabinieri di Fermo grazie al lavoro compiuto dai militari delle stazioni di Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, la stessa Fermo e Montegranaro, coordinati dal Nucleo Operativo Radiomobile del capoluogo. Indagini multiple iniziate in seguito alla raffica di furti che ha colpito la provincia tra novembre e dicembre. I malviventi, spiegano gli uomini dell’Arma, agiscono generalmente alla sera, tra le 18 e le 19, quando tutti sono fuori a fare spesa o magari nel weekend quando in casa non c’è nessuno.

LEGGI ANCHE:

Un altro blitz dei ladri che fuggono con anelli e bracciali. La disperazione dei cittadini

«Ladri in casa per la sesta volta. Un incubo senza fine, mi sento violentata»

Quattro le persone individuate dai militari della stazione di Porto San Giorgio per un furto commesso in un’abitazione del Comune sangiorgese; ben sei gli uomini fermati dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio, tra di loro un cittadino albanese e uno di origine marocchina.

A Fermo sono state quattro le persone individuate dalla locale stazione dei militari per furto in abitazione, tre italiani e un rumeno. Tre le persone fermate a Montegranaro, tra di loro anche un minorenne di origini marocchine. Per tutti l’accusa è furto in abitazione. Un bel colpo per gli uomini dell’Arma, reso possibile grazie al certosino lavoro di analisi dei sistemi di sorveglianza comunali così come delle immagini fornite dalle telecamere di esercizi pubblici e abitazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA