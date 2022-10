Banche del Fermano ancora nel mirino: altri due colpi lampo nella notte, ladri in fuga con le casseforti

FERMO - Non guardano neanche i bancomat o le pile di monete, ma puntano direttamente alle casseforti dei cassieri per fuggire in pochi minuti: altri due colpi in banca, gli ennesimi degli ultimi giorni, nella notte appena trascorsa.

Colpo lampo in banca a Cingoli, i ladri evitano spicci e bancomat puntando la cassaforte: fuga sull'auto rubata con 20mila euro

A finire nel mirino, questa volta, due filiali della banca Bper nel Fermano. Il primo, intorno all'1.30, a Grottazzolina ed il secondo, verso le 3, a Petritoli. A colpire dovrebbe essere stata la stessa banda: come negli altri colpi, i banditi hanno forzato gli ingressi ed in pochi minuti sono scomparsi con le casseforti. Il bottino è ancora da quantificare, le indagini sono affidate ai carabinieri.