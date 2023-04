Fermo, girano con l'auto piena di attrezzi da scasso e di vini di marca: denunciati. Preso il ladro di porte dell'ospedale

FERMO - Li hanno sopresi in auto con attrezzi da scasso e 60 bottiglie di vino di marca di cui non hanno saputo specificare la provenienza: denunciati dai carabinieri due pregiudicati, un italiano ed un ucriano, per possesso ingiustificato di arnesi e grimaldelli, porto di oggetti atti ad offendere, e ricettazione in concorso. I carabinieri li avevano sorpresi in piena notte nella zona industriale di Fermo. Nell'auto avevano torce, cacciavite, scalpelli, coltelli multiuso, motoseghe elettriche, seghe circolari, cric per auto nonché circa 60 bottiglie di vino di marca

Le altre operazioni

A Sant’ Elpidio a Mare, i militari hanno identificato e denunciato per furto aggravato un pregiudicato algerino classe 1985, destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dagli uffici immigrazione delle Questure di Ascoli Piceno e Macerata. L’uomo è stato infatti individuato grazie alla videosorveglianza nonche’ ad alcuni testimoni, e riconosciuto come l’autore del furto di un Fiat Ducato di un residente, commesso a Sant' Elpidio a Mare nei giorni precedenti. Il mezzo era stato poi rinvenuto a Lido Tre Archi di Fermo.

A Porto Sant’ Elpidio invece i militari della Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un marocchino classe 1986, pregiudicato. L’uomo, era ricercato poiché gravato da un’ordinanza di sottoposizione alla detenzione emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’ Appello di Ancona poiché doveva ancora espiare la pena residua di 2 anni di reclusione per furto aggravato, commessi a Porto Sant’ Elpidio negli anni 2009 e 2011. Ancora a Porto Sant’ Elpidio i militari della Stazione Carabinieri hanno individuato e arrestato un altro pregiudicato, in esecuzione di un’ordinanza per la carcerazione emessa dall’ Ufficio di Sorveglianza di Macerata poiché lo stesso deve espiare ancora la pena residua di 6 mesi di reclusione per un tentato furto commesso a Porto Sant’ Elpidio nell’ottobre del 2018. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Fermo.

Ad Amandola i Carabinieri della Stazione del posto hanno infine identificato e denunciato per furto aggravato un 50 enne risultato essere autore di un furto ai danni dell’Ospedale di Amandola, in particolare di due porte. Le indagini svolte dai Carabinieri grazie all’ausilio di preziosi testimoni hanno permesso di dare un volto e un nome all’autore del deplorevole gesto.