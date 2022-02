Furgone fuori strada vola giù nella scarpata: ancora dubbi e polemiche sul traffico lungo via Bellesi

FERMO - Un’uscita di strada rocambolesca, il furgone che finisce fuori dalla carreggiata e vola nella scarpata sottostante, terminando la sua corsa contro un palo dell’illuminazione, per poi restare semi-sospeso nel vuoto. È l’incidente capitato ieri mattina, pochi minuti prima delle 8, in via Bellesi, nel pieno centro del capoluogo. Sul posto i mezzi della Croce verde e il personale dei vigili del fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. I rilievi sono stati invece affidati a polizia di stato e vigili urbani.

L’automobilista, un uomo del posto, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni di salute non preoccupano. Non sono stati coinvolti nell’impatto altri veicoli, il conducente del furgone ha fatto tutto da solo.



L’episodio riaccende l’attenzione sulla pericolosità della strada, con il capogruppo di Fermo Capoluogo, Renzo Interlenghi, alla carica contro l’Amministrazione comunale. «È la testimonianza di quanto quel tratto di strada sia pericoloso – nota l’ex candidato sindaco –. La piccola arteria stradale non è più in grado, visto l’aumento costante dei veicoli, di assorbire il doppio senso di circolazione. Se a ciò si aggiunge quanto subiscono i residenti e coloro che la attraversano, sia per chi proviene da San Francesco sia per chi la percorre da via Salvo D’Acquisto, a causa della nefasta scelta di trasferire le scuole sotto la scarpata di fronte alla Steat, si è raggiunto il colmo».

Inutile, secondo Interlenghi, un passaggio pedonale sopraelevato «che servirà solo a imbruttire una delle zone più pregiate e panoramiche di Fermo. Serve modificare il piano del traffico, ma la maggioranza pensa solo a investire tutti i soldi del Pnrr a Campiglione». Il capogruppo di minoranza evidenzia anche il «degrado di via Ciccolungo, dove la pericolosità del manto stradale costringe gli automobilisti a sfiorare le auto parcheggiate o a rasentare il cordolo proteggi pedoni. Prima delle elezioni si è intervenuti in modo inadeguato».



Interlenghi segnala infine la richiesta dai residenti di Capodarco di «migliorare flusso stradale e sicurezza. Hanno chiesto incontri con l’Amministrazione che non li tiene in considerazione. Ormai si parla solo della mega variante di Campiglione/Girola, ma le altre zone di Fermo per l’amministrazione Calcinaro esistono o no?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA