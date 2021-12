I furbetti del green pass ai tavoli senza certificati: sempre tante le infrazioni alle norme anti covid nonostante gli avvisi

FERMO - Negozi, ben 137, persone, 324: sono i numeri degli ultimi controlli anti Covid effettuati dalla compagnia carabinieri di Fermo. Un’attività a tappeto che ha portato a riscontrare diverse violazioni. Nonostante la martellante campagna mediatica sulla pandemia, sono state diverse le infrazioni ravvisare dai militari, come quelle in due bar, rispettivamente di Montegranaro e Porto Sant’Elpidio, dove due clienti stavano consumando cibo e bevande, ma sono risultati sprovvisti di green pass.



Di conseguenza è scattata la multa, tanto per gli avventori, quanto per i titolari, responsabili di non aver verificato come da disposizioni vigenti. Nel corso dei controlli sono stati sanzionati altre 13 persone che non facevano uso della mascherina. Se i controlli anti covid impegnano le pattuglie, non si abbassa chiaramente l’attenzione sul fronte della prevenzione e repressione dei reati. Il personale della caserma di Montegranaro, la notte scorsa, ha sorpreso un 25enne fermano, già conosciuto per precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Il giovane è stato fermato in strada nella zona industriale di Fermo, mentre era alla guida di una Bmw. L’automobilista è apparso molto nervoso ai militari, elemento che ha subito insospettito e portato ad un controllo approfondito del veicolo. E’ stato chiesto all’uomo perché si trovasse a girare per la zona industriale di notte, domanda a cui non ha saputo fornire una particolare motivazione.



Sotto il sedile dell’auto, sono stati ritrovati i tipici elementi da scasso: un frangivetro, dei cacciaviti ed un grimaldello. Tutto, insomma, lascia pensare che il 25enne si sarebbe recato in qualche stabilimento per tentare il colpo. Gli oggetti sono stati tutti sequestrati e ed il cittadino fermano denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

