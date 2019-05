Fugge da casa per un brutto â€‹voto: ragazza 16enne ritrovata in Campania

di Nicola Baldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Paura in un paese dell’entroterra del Fermano per la scomparsa di una ragazza di appena 16 anni che si è allontanata da casa, secondo quanto è stato ricostruito, dopo un brutto voto che aveva preso a scuola. Positivo l’epilogo, con la ragazza ritrovata in Campania.Durante la giornata di sabato scorso la ragazza ha lasciato la sua abitazione alle 8 di mattina, facendo quindi perdere le proprie tracce. A segnalarne la scomparsa la nonna affidataria ai carabinieri di un altro centro, quello di Petritoli, competente per territorio. La segnalazione ai militari dell’Arma è arrivata dopo che la ragazza non dava più notizie di sé da quasi un’intera giornata, intorno alle 21 di sera.