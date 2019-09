Frana di fango e detriti: auto danneggiate e rimesse allagate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - C’era l’allerta meteo è il maltempo non ha tardato ad arrivare. La pioggia ha fatto la sua comparsa già al mattino, ma è stato nel primo pomeriggio che è tornata copiosa. Pioggia ma anche grandine, con chicchi stranamente non sferici e addirittura trasparenti; a Porto San Giorgio allagato il ponte di via Oberdan. Il grosso del temporale si è abbattuto soprattutto sulla costa, intorno alle 15.I danni sono tanti e gravi. L’emergenza maggiore nel deposito della Steat di via Salvo D’Acquisto a Fermo che è stato travolto da un’ondata di fango e detriti provocati dal cedimento della strada soprastante che attraversa via Bellesi. La frana ha danneggiato anche quattro auto parcheggiate e allagato due delle rimesse dei pullman. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo per rimuovere acqua, fango e detriti, e la polizia municipale per transennare la zona pericolante di via Bellesi. Circa 30 centimetri di acqua hanno invaso invece il pronto soccorso del Murri dove la situazione più critica è stata registrata nella zona d’ingresso delle ambulanze. Frane e smottamenti anche sulla variante del Ferro.