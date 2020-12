Tremila tamponi al giorno, nel piazzale del Fermo Forum parte lo screening di massa

FERMO - Tremila tamponi al giorno, 86 operatori sanitari in campo, 15mila persone attese. Prende forma lo screening di massa che partirà venerdì nei parcheggi del Fermo Forum. In sei giorni, il personale sanitario dell’Area vasta 4 tamponerà i fermani che aderiranno all’iniziativa della Regione. I test, rapidi e volontari, dureranno fino al 23 dicembre. L’obiettivo è farne 240 all’ora.

Si partirà alle 8 e si finirà alle 20. I tamponi si faranno in auto e si seguirà l’ordine alfabetico, ma i nuclei familiari potranno presentarsi insieme. Stesso discorso per anziani e badanti. Inclusi anche i non residenti che vivono in città. Il servizio è stato presentato dal direttore dell’Av 4 Licio Livini e dal sindaco Paolo Calcinaro. Della stesura dell’elenco si sta occupando l’Ufficio anagrafe del Comune. Sono esclusi dallo screening i bambini sotto i sei anni, i positivi e i malati di altre patologie.

Niente test anche per chi ha avuto il Covid ed è stato in isolamento negli ultimi tre mesi, per chi è in quarantena, per chi ha già prenotato il test molecolare, per chi fa regolarmente il tampone per motivi di lavoro, per i ricoverati nelle strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli ospiti delle case di riposo. Resterebbero circa 22mila fermani. L’Av 4 si sta preparando per testarne tra il 60 e il 70%. In campo ci saranno 40 infermieri, 20 oss, 20 tecnici di laboratorio e 6 medici. La Protezione civile metterà a disposizione una quindicina di volontari. Al Fermo Forum saranno allestiti tre punti di accettazione.

Chi vorrà fare il tampone dovrà presentarsi con la tessera sanitaria e un foglio, che sarà rilasciato dall’Ufficio anagrafe, con i dati anagrafici. Dieci i punti in cui saranno eseguiti i tamponi. Una volta fatto, bisognerà aspettare in auto il risultato che arriverà per sms. Se l’esito è negativo, si esce da percorso di screening. Se è positivo, si entra in quello del Dipartimento di prevenzione e bisognerà fare il tampone molecolare.

