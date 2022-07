FERMO - Vinti 50mila euro al Superenalotto, il biglietto venduto alla tabaccheria Camilli in via Nenni a Tre Archi. Un turista milanese è stato baciato dalla dea bendata. Ieri, quando ha saputo dal tabaccaio Doriano Camilli della super vincita è sbiancato di colpo, si è dovuto mettere a sedere per riprendersi e poi ha detto che prolungherà le vacanze a Tre Archi, qualcosa metterà da parte per la figlia e qualcosa regalerà ad amici e parenti.

Il passato

La tabaccheria non è nuova a questi colpi, 7 anni fa è stato venduto un gratta e vinci da 100mila euro, 5 anni fa sono stati vinti 45mila euro al lotto e ogni tot di settimane esce un gratta e vinci o un biglietto della lotteria da 10mila euro. Belle notizie che fanno dire al tabaccaio che «più persone vincono e più sono soddisfatto, fa piacere regalare un sorriso e fa piacere che accada in un quartiere dove vivo e lavoro, un quartiere che amo profondamente e che in pochi anni si è trasformato, oggi è pieno di turisti».

Il turista milanese ha 65 anni, la casa di proprietà, e di certo ricorderà quest’estate più di altre. In quanto alla tabaccheria, essa è un punto di riferimento nella zona, non solo tabacchi ma edicola, articoli mare, oggettistica, è un’attività sempre aperta ed è diventata un punto di ritrovo. Il biglietto è di quelli “Super Estate”, sono a monte 300 premi da 50mila euro ciascuno.