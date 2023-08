FERMO - Una corsa verso nord, l’auto della polizia che li pedina, poi la brusca inversione e la corsa folle, ad attraversare la Statale 16 tra Fermo e Porto San Giorgio, urtando anche due auto. Un giovedì notte ad alta tensione, quello vissuto nella zona costiera. È caccia ad un’Audi Rs4 di colore nero, che intorno alle 23.45 ha seminato il panico ed avrebbe potuto produrre conseguenze tragiche.

Chi si è imbattuto in quella freccia nera lanciata sulla Statale Adriatica racconta di velocità mai viste in un tratto urbano densamente trafficato, dove ha del miracoloso non si siano consumati incidenti seri. Della vettura e di chi viaggiava nell’abitacolo, al momento, ancora nessuna traccia.



La fuga



È certo che il veicolo sia entrato in autostrada dal casello di Porto San Giorgio, imboccando poi la direzione sud. Si lavora a 360 gradi per individuare la destinazione finale. Tutto inizia intorno alle 23.30. Alle pattuglie è stata segnalata un’auto sospetta, appunto un’Audi scura. Chi la guida si ritiene responsabile di un furto in abitazione avvenuto a Porto d’Ascoli. Quando la polizia vede transitare a Casabianca la berlina, tenta l’alt, ma l’auto corre spedita. Le volanti si mettono all’inseguimento, ma appena l’Audi entra nel territorio di Porto Sant’Elpidio, imbocca contromano la rotatoria del centro turistico Le Mimose e torna a sud. In quel tratto viaggia a velocità folle, sorpassa ogni auto, circola contromano in alcuni tratti, sfreccia a millimetri dalle altre vetture. Parte l’avviso a tutte le forze dell’ordine, alla polizia si uniscono carabinieri e guardia di finanza. I mezzi dei poliziotti non possono seguire i fuggitivi a quelle velocità assurde, rischierebbero di compromettere la pubblica incolumità, è la notte di San Lorenzo e in strada il traffico è intenso.



L’inseguimento



Cercano di non perderli d’occhio, accelerando la marcia solo dove possibile. L’Audi nera arriva nel centro sangiorgese, “dribbla” altri veicoli, al semaforo in centro che incrocia strada Fermana sperona due auto, una Lancia Y ed una Kia, condotte rispettivamente da una donna e da un anziano. Entrambi riportano lesioni, per fortuna non gravi, che richiederanno l’intervento delle ambulanze. La corsa prosegue fino all’estremo sud di Porto San Giorgio, poi il fuggitivo viene avvistato entrare in A14. In quel momento, i mezzi della polizia autostradale in servizio stanno pattugliando un altro tratto, così i fuggitivi hanno spazio libero per allontanarsi.

«Mai vista una cosa simile – racconta un testimone oculare, che si è trovato sul posto mentre l’auto dei malviventi volava sulla Statale 16. Sembrava un missile tra le auto incolonnate, passava appena a qualche millimetro di distanza, a cavallo tra le due corsie. Penso che se avesse centrato qualche vettura o un pedone si sarebbe consumata una strage. Io viaggiavo verso sud, ho sentito un rombo fortissimo e dopo appena qualche secondo mi ha sorpassato quell’Audi ed ha proseguito la marcia. Sicuramente si trattava di un guidatore molto abile, è impressionante come sia riuscito a schivare le auto a quella velocità. Poco dietro, alcuni istanti dopo, ho visto sopraggiunte le auto delle forze dell’ordine».



La ricerca



Dalla Questura fermana, la segnalazione circa la vettura in fuga è stata diramata in tutta Italia. Si stanno esaminando le immagini delle telecamere in A14 e nel tratto percorso dal bolide, per raccogliere elementi utili alle indagini. Nel punto dell’impatto con le due auto a Porto San Giorgio sono state scattate foto e prelevati frammenti da analizzare. Chi c’era al volante? La pista più accreditata al momento è quella di una banda dell’est Europa, verosimilmente residente fuori regione, ma che potrebbe avere una base ed un complice in zona, da sfruttare per azioni criminali nel territorio. Tutto lascia pensare che l’Audi abbia proseguito la marcia verso sud e sia arrivata fuori dalle Marche.