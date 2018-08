Fioccano le chiamate da Solgas: «Attenzione sono soltanto truffatori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - In questi giorni le famiglie fermane stanno ricevendo richieste telefoniche per appuntamenti presso le loro abitazioni di persone che si presentano a nome della società Solgas adducendo come motivazione errori nella fatturazione, errori nelle tariffe, errori nei consumi e altro ancora con la richiesta di fornire informazioni contenute nell’ultima fattura.In realtà si tratta di un trucco per poter entrare nelle abitazioni. «Queste persone - scrive infatti Filippo Ercoli, amministratore unico della Solgas - svolgono un’attività del tutto truffaldina, in quanto si presentandosi come Solgas cercano di acquisire dati che vengono poi utilizzati, con varie strategie, per il cambio di fornitore in loro favore».