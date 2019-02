Si finge modella e organizza in chat appuntamenti a cui non si va: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Ragazza di provincia si finge super modella milanese per irretire uomini. Usa il telefonino della nonna defunta per chattare con i maschietti e invitarli a far sesso. E’ lo strano caso che si sono trovati a dirimere gli agenti della Polizia di Stato, a seguito della denuncia della super modella, avvistata da un professionista fermano preso in giro per troppo tempo. Quello che non si capisce è il perché della truffa e viene da chiedersi cosa abbia spinto una giovane fermana a fingersi top sui social e chattare, facendo credere di essere un’altra, per arrivare a organizzare appuntamenti a luci rosse flop. A cui non andava. Alla Questura non è rimasto che denunciare l’imbrogliona per sostituzione di persona.