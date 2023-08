Giocattoli, accessori elettronici e casalinghi non sicuri: la Finanza ne sequestra 100mila

FERMO - Vasta campagna di controlli, da parte della Guardia di Finanza di Fermo, a tutela dei consumatori: sequestrati più di 100mila articoli, tra giocattoli, accessori elettronici e casalinghi, potenzialmente non sicuri. "Contrastare la diffusione - spiegano le Fiamme Gialle -di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza".

I militari del Nucleo P.E.F.

di Fermo hanno appurato che presso un’azienda ubicata sulla costa, operante nel settore del commercio di prodotti casalinghi ed elettrici e gestita da un soggetto di etnia cinese, venivano detenuti prodotti di diversa tipologia, sia esposti per la vendita che stoccati all’interno dei magazzini, non in linea con gli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, in quanto privi del marchio CE o con apposizione del marchio irregolare o non conforme, ovvero non riportanti (o riportanti in maniera illeggibile) le informazioni e avvertenze in lingua italiana contemplate dal Codice del Consumo, quali: l’esatta descrizione del materiale impiegato, l’avvertenza circa la presenza di eventuali sostanze nocive, la descrizione delle caratteristiche del prodotto, l'indicazione dell’importatore e del produttore.Sono stati sottoposti a sequestro penale oltre 100.000 articoli di diversa tipologia, tra i quali elementi decorativi, giocattoli, accessori per la telefonia e materiale elettrico, con la contestuale denuncia del titolare dell’esercizio commerciale per “Frode nell’esercizio del commercio”. Per quanto riguarda, invece, le violazioni contemplate dal Codice del Consumo a tutela della salute della collettività, sono stati sequestrati ulteriori 2.600 prodotti della medesima tipologia.