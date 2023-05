Fermo, lavoro nero nel calzaturificio: attività sospesa, il titolare rischia quasi 100mila euro di multa

FERMO - Lavoratori in nero, e pagati in contanti, in un’azienda del distretto calzaturiero fermano: attività sospesa, i titolari rischiano una muta che può sfiorare i 100mila euro.

Dalla siccità ai fiumi in piena, un mese ha ribaltato il clima (anche nelle Marche)

È il risultato di un controllo svolto dai finziaeri dell Comando Provinciale di Fermo, a contrasto del lavoro sommerso, che ha interessato un’azienda dedita alla produzione di parti in cuoio per calzature. L’accesso dei militari del Gruppo di Fermo presso i locali aziendali ha consentito di appurare la presenza di 9 lavoratori - oltre al legale rappresentante e al socio - di cui 5 risultati non regolarmente assunti. I lavoratori, infatti, prestavano la propria attività in assenza di regolare contratto, in alcuni casi anche da diversi mesi: per tale ragione, il datore di lavoro è stato sanzionato con la cosidetta "maxi-sanzione" per un ammontare minimo di 16.200 Euro e massimo di 97.000 Euro. Un'altra sanzione, di 5mila euro, è stata comminata per le retribuzioni con denaro contante nei confronti dei lavoratori non in regola.

Il superamento della soglia del 10% dei lavoratori presenti in azienda, occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ha determinato, la sospensione dell’attività imprenditoriale.