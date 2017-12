Il fiuto di Fancy blocca lo spaccio, Finanza in campo a caccia di pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Eccezionali controlli contro lo spaccio di droga quelli messi a segno dalla Guardia di Finanza di Fermo entrata in azione lungo la fascia costiera con una unità cinofila. Un centinaio le persone controllate grazie al fiuto del cane Fancy che ha consentito il recupero di dosi di cocaina, hashish, marijuana e qualche pasticca di ecstay. Il blitz è scattato ai caselli autostradali di Pedaso e Porto San Giorgio, poi all’interno della stazione sangiorgese, alle fermate dei pullman ed è proseguito fino a Lido di Fermo.Molti anche gli automobilisti fermati e controllati, in alcuni casi il cane ha sentito la droga ma per gli agenti non è stato facile trovarla forse perchè ne avevano fatto uso da poco e al momento del controlli non avevano addosso nulla. Si è trattato di un blitz che fa seguito a un impegno straordinario dei finanzieri che da settimane sono a lavoro sul territorio nel tentativo di contenere il dilagate fenomeno dello spaccio che belle ultime settimane sembra aver segnato una nuova impennata. Tre le pattuglie delle Fiamme Gialle fermane che hanno pattugliato il territorio con un grande lavoro di prevenzione alla fine del quale i risultati sono stai soddisfacenti. Tra le persone fermate e controllate anche molti giovanissimi, a conferma degli ultimi dati circa un sostanziale abbassamento dell’età tra chi fa uso di stupefacenti.