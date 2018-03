Le unità cinofile della Finanza in campo contro lo spaccio di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Lotta dura contro lo spaccio di droga lungo la costa fermana. Gli agenti della Guardia di Finanza di Fermo con le unità cinofile, hanno setacciato la costa nel tentativo di imprimere un freno allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sotto osservazioni luoghi considerati sensibili e sopratutto ad alta frequentazione di giovani. Blitz a Porto San Giorgio, sopratutto nei pressi della stazione ferroviaria e alle fermate dei pullman. Controlli anche in alcune piazze della cittadina costiera considerate ad alto rischio e dove più volte in passato sono stati pizzicati gruppi di giovani intenti a spacciare. I controlli però sono stati estesi anche a Lido di Fermo e alla vicina Porto Sant’Elpidio.L’obiettivo delle Fiamme gialle è stare col fiato sul collo agli spacciatori. In questa ottica vanno visti i ripetuti blitz che vengono effettuati sul territorio dove, ormai da anni, lo spaccio di droga è un fenomeno che sta assumendo proporzioni inquietanti. L’esito dei controlli non è stato reso noto, ciò sui cui si punta è come si diceva, è confermare la presenza costante dei controlli. I cani avrebbero fiutato in più occasioni la presenza di stupefacenti ma addosso alle persone controllate non sarebbe stato trovato quasi nulla.