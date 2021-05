La fiera sulla moda riapre i viaggi d’affari: 16 aziende marchigiane in Ucraina

FERMO - Sono 16 le aziende marchigiane (su 31) presenti all’hotel Intercontinental dove ieri e oggi si svolge “La moda italiana @ Kiev”. Per i fermani è un ritorno ai viaggi di affari e alle fiere in presenza.

«Per le imprese del nostro comparto le manifestazioni dal vivo sono fondamentali per creare occasioni di business, vedere e toccare con mano le nuove produzioni e soprattutto consolidare i rapporti con i buyer locali che aspettano con ansia di visionare le collezioni per la prossima stagione autunnale» è il commento di Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici, che insieme a Emi-Ente Moda Italia ha coordinato la presenza italiana.

Presente a Kiev anche Marino Fabiani, titolare dell’omonimo calzaturificio e co-coordinatore del Laboratorio Russia e Csi per Assocalzaturifici: «Poter viaggiare per vendere le scarpe e tornare alle fiere in presenza è una bella sensazione. Detto questo, le prime ore di oggi non hanno visto un afflusso notevole. Statisticamente la giornata di lunedì non è quella ottimale per gli affari. Speriamo domani (oggi per chi legge, ndr)».

