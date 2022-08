Il fidanzato non si converte all'Islam, ma lei non vuole lasciarlo. Aggredita dai genitori, finisce in ospedale

FERMO - Non vuole lasciare il fidanzato, deciso a non convertirsi all'Islam come vorrebbero i futuri suoceri e la lite in famiglia finisce all'ospedale. Non solo: il questore di Fermo, nell’ambito della strategia della prevenzione alla violenza contro le donne e le vittime vulnerabili ha emesso nei confronti dei genitori - di origine nordafricana - due distinti provvedimenti di ammonimento per violenza domestica.

Gli ammoniti si erano infatti resi responsabili di una plateale aggressione ai danni della loro figlia ventenne conclusasi quest’ultima con il ricorso alle cure dei sanitari con una prognosi lieve. Alle origini del dissidio vi sarebbe principalmente la circostanza che la figlia si sarebbe rifiutata di interrompere la sua relazione sentimentale con un giovane italiano in quanto quest’ultimo avrebbe, a sua volta, rifiutato la conversione all’islam, condizione essenziale per un futuro matrimonio.