FERMO - Profondo cordoglio per la scomparsa di Piero Ferracuti, 62 anni, dirigente scolastico del Liceo Annibal Caro. Marito, padre, prima di tutto, ma anche una persona che amava molto il Liceo classico. Prima alunno, poi insegnante di Lettere, dal 2011 era divenuto preside dell’Istituto. Ferracuti lascia un vuoto incolmabile e, si diceva, è unanime il cordoglio.



Le aule



A cominciare dalla “sua” scuola, che sul proprio canale social ha voluto affidare il suo messaggio di vicinanza alla famiglia: «La comunità scolastica ricorda la grande sensibilità umana, unita alla profonda cultura e all’amore per l’attività educativa». Su tutti la sua vicepreside, Emanuela Giuliani, ricorda Ferracuti «per la sua grande umanità e sensibilità, profonda cultura e intelligenza. Siamo tutti riconoscenti nei confronti di Ferracuti per quello che ha fatto per la scuola, per i valori donati al Liceo, per la conoscenza delle lettere». Un incarico, quello di preside, che lo ha portato, inevitabilmente, a confrontarsi anche con le autorità. Il sindaco Paolo Calcinaro ricorda Ferracuti come «un grande fermano, innanzitutto, un appassionato preside, che ha gestito anche momenti difficili in questa città, aiutandola. Una persona colta e buona che non doveva lasciarci così presto, ma che con lo scrigno della sua famiglia saprà restarci vicino». Tutto il Comune è vicino alla famiglia, in particolare la moglie Maria Chiara Leonori, direttrice della biblioteca Spezioli. Quanto fosse disponibile, lo ricordano alunni ed ex alunni che si sono alternati nel corso degli anni, docenti ed ex docenti, e tutto il personale della scuola. Una figura quasi paterna che si è spesa fino all’ultimo per la sua comunità scolastica. Lo ricorda anche il presidente della Provincia, Michele Ortenzi, che ne traccia l’immagine di un «preside appassionato e capace, uomo di profonda fede e di grande cultura. Il professor Ferracuti è stata una personalità autorevole del Fermano, molto nota e apprezzata per la sua umanità, la sua sensibilità, il suo relazionarsi con gli altri. Impegnato fino all’ultimo per la sua comunità scolastica, è stato un punto di riferimento per i docenti, gli studenti e le famiglie e lascia un’impronta indelebile nella memoria storica del Liceo». Il ricordo di Ortenzi corre indietro, a quando, appena eletto presidente, il primo preside che ha incontrato è stato proprio Ferracuti.



Il ricordo



«Facemmo – racconta – un lungo giro nel Liceo, visitandolo stanza per stanza, mi raccontò aneddoti e storie e, pregandomi di agire per evitare la delocalizzazione della scuola, mi disse “fuori da queste mura l’istituto perderebbe l’anima”. Con lui c’è stato sempre un confronto aperto e continuo, una collaborazione per cercare soluzioni ai problemi e alle criticità». I funerali di Ferracuti, che per ora sarà sostituito dalla reggente Sonia Scatasta, già preside al Montani, si terranno oggi alle 16 a San Domenico.