Lavori sulle strade statali: Adriatica e Faleriense a senso unico alternato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Lavori sugli asfalti e sulle banchine stradali, Anas annuncia la chiusura parziale di due strade Statali: la 16 Adriatica nel territorio di Fano (Pesaro e Urbino) e la 210 Faleriense tra Porto San Giorgio e Amandola (Fermo)Anas comunica che dal 9 all’11 maggio sulla strada statale 16 “Adriatica” sarà istituito il senso unico alternato tra il km 254 e il km 254,400, nel territorio comunale di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino.La limitazione sarà in vigore dalle 19 alle 7 del giorno successivo e consentirà l’esecuzione degli interventi di risanamento della pavimentazione in corrispondenza della rotatoria di Fano.Per consentire i lavori di sistemazione delle banchine stradali, lungo la strada statale 210 “Fermana Salariense” sarà inoltre istituito il senso unico alternato, in tratti saltuari tra il km 0,000 e il km 55,164, tra i comuni di Porto San Giorgio e Amandola, in provincia di Fermo. La limitazione sarà in vigore dal 9 maggio al 30 maggio 2018, con esclusione dei giorni festivi.