Il fan lo sfotte: il trapper Young ​Signorino gli molla uno schiaffo

FERMO - Il trapper Young Signorino durante il suo concerto nei giorni scorsi in una discoteca di Fermo, ha dato uno schiaffo ad uno spettatore che lo stava prendendo in giro con dei gesti. Il ragazzo, avrebbe riferito il controverso trapper, lo avrebbe più volte preso in giro, chiamandolo "anoressico". Young Signorino, infastidito, si è quindi avvicinato al ragazzo, per poi sferrargli uno schiaffo in pieno volto.Il cantante ha poi raccontanto l’episodio su Instagram: «Se tu vieni nel mio spazio a fare il co***one, io sto zitto una volta, due volte, tre volte poi ti becchi uno schiaffo in faccia. Dovete imparare a stare al mondo, non potete fare il ca**o che vi pare sia sui social che nella vita reale senza conseguenze: io vi do uno schiaffo, un altro probabilmente vi fa peggio. Fidati, questa è educazione».