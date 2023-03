FERMO - Sarà una Pasqua di lavoro quella che trascorrerà l’assessore comunale al turismo di Fermo, Annalisa Cerretani. «Fermo è in fermento – commenta – non smetto mai di essere in contatto con gli operatori del settore, tanto che nel nuovo anno ci siamo già incontrati, quasi subito, per iniziare il lavoro. Stiamo studiando l’ipotesi di una card e di una giornata dedicate alle famiglie». L’idea è quella di farsi trovare pronti per la prossima estate, si lavora alacremente per rendere operative queste novità, ma si sta ancora progettando il tutto.

La permanenza



«L’idea – spiega Cerretani – arriva dal fatto che le famiglie arrivano e ripartono, da sabato a sabato, quindi c’è un’intera settimana per vivere la città di Fermo». La card è probabilmente l’idea centrale su cui si basa l’intero progetto del contenitore “Fermo Family”, che l’assessore ha lanciato nel corso dell’edizione di Tipicità appena conclusa. In quell’occasione, presenti gli operatori, ha detto che si sarebbero rivisti. «Con la card – entra nello specifico – penso a diversi sconti. Con un prezzo calmierato si potrebbero avere per esempio sconti sul summer bus, su un aperitivo cena da gustare a Fermo, immagino dopo una giornata trascorsa al mare, dove magari potrebbero esserci sconti anche su sdraio o lettino».



Le convenzioni

Si vedranno poi le convenzioni che si faranno per questa card, ma di certo l’assessore Cerretani pensa anche a possibili «sconti sui biglietti di accesso ai musei di Fermo. Musei che abbiamo fatto vivere, in una giornata, agli operatori del settore. Li abbiamo invitati tutti». Dagli alberghi ai b&b, dagli chalet ai campeggi, senza dimenticare gli agriturismi: il contatto non manca. «Lo scorso 2 febbraio – racconta – quelli che hanno partecipato al primo incontro, hanno prima di tutto fatto un giro nei musei. Gratuitamente con tanto di guida a spiegare le peculiarità di ciascuna struttura. Sono stati, loro, turisti per un giorno, facendo il giro che fanno normalmente coloro che vengono in visita in città. La card è importante, ma lo è ancora di più che loro conoscano bene ciò che c’è, perché crediamo che le strutture turistiche siano una sorta di front per la città. Al termine della visita mi hanno anche detto che essere stati, per una volta, dall’altro lato del settore turistico, è stato molto utile. Poi dopo la visita, ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a parlare di novità e di stagione».



A breve dovrebbe esserci una terza riunione con gli operatori, con i quali l’assessore Cerretani è sempre in contatto. Nel mentre però, è al lavoro anche per strutturare al meglio il Fermo Family. «Abbiamo creato il logo – spiega – per poterci inserire nella rete regionale e nazionale. Un logo colorato, che rappresenta la famiglia unita in un abbraccio e riprende gli stilemi del logo turistico della città per coordinarsi con esso. E i colori non sono scelti a caso, rappresentano le tematiche legate al progetto Fermo Family. Abbiamo dovuto creare il logo, ripeto, per entrare in rete». Un contenitore con servizi appositamente pensati per le famiglie, con appuntamenti per i più piccoli.



Ed è per questo che tra gli obiettivi prefissati c’è anche quello di estendere a tutta l’estate la programmazione di eventi per famiglie. Con tanto di creazione del “FermoFamilyDay”, un giorno a settimana dedicato interamente alle famiglie: da eventi per piccoli a laboratori, compreso il Kid’s kit, abbinato al servizio di ristorazione/eventi. Si spera quindi di poter presto rendere operative e collegate tutte le novità turistiche alle cose già messe in atto lo scorso anno.