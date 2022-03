Più aiuti alle famiglie, scatta il piano sociale del comitato dei sindaci per garantire l'assistenza

FERMO - Avviato l’iter che porterà l’Ambito sociale 19 alla stesura del piano sociale per il soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio di competenza dell’Ambito stesso. In una riunione del comitato dei sindaci, avvenuta nello scorso mese di ottobre, sono stati dati gli indirizzi che porteranno alla costruzione del piano di zona. Una costruzione che sarà effettuata attraverso un percorso di concertazione territoriale per analizzare le necessità del territorio.



La data

In questa direzione va l’avviso pubblico, che ha scadenza sabato prossimo, con cui lo stesso Ambito sociale 19, che ha Fermo come Comune capofila, intende formare un elenco di enti del terzo settore per le attività di co-programmazione dei Servizi sociali. Nella riunione dello scorso mese di ottobre, è stato deciso di avviare questo percorso di co-progettazione d’Ambito, costituendo tavoli tematici con il massimo coinvolgimento possibile della rete degli stake holders territoriali, il lancio e la promozione del percorso, gli incontri con i comuni per analizzare storico e sviluppi futuri. E quindi le attivazioni dei tavoli tematici.



I punti

Riguarderanno minori e giovani; disabilità; adulti e fragilità; autosufficienza; prevenzione, promozione e attività di comunità. Si prevede poi che ci sia un incontro sul rafforzamento d’ambito e quindi la stesura e l’approvazione del Piano. In questo scenario si inserisce l’avviso pubblico, volto a ricercare i partecipanti alla prima costituzione entro il 12 marzo, che resterà aperto per tutta la durata del piano triennale. I tavoli saranno aggiornati semestralmente, anche in base alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati, e chi parteciperà a questa procedura non avrà necessariamente diritto a prendere parte alla realizzazione degli interventi necessari ad attuare il piano. Presentate le domande e scelti i soggetti idonei, questi faranno parte dei citati tavoli tematici per redigere il nuovo piano sociale territoriale che dovrà soddisfare i bisogni della popolazione e del territorio che emergeranno. Le associazioni o altri enti del terzo settore potranno indicare, in fase di domanda, a quale tavolo tematico vogliono partecipare; è possibile anche far parte di più tavoli.



La norma

Il piano sociale territoriale d’ambito è quanto previsto dalle linee guida stabilite dalla Giunta Regionale nel febbraio 2021, con le quali si punta a rafforzare gli ambiti, a realizzare politiche di settore partecipate, a promuovere il benessere della popolazione. I principi generali stabiliti dalla Regione prevedevano la lotta all’esclusione sociale, fragilità e povertà; prevenzione e contrasto della violenza di genere; sostegno alle persone non autosufficienti, all’invecchiamento attivo, alle disabilità, e altre tematiche di carattere sociale. Quanto all’Ambito 19, c’è ancora tempo, fino al 25 marzo per partecipare alla gara di appalto, espletata dalla Sua della Provincia, con la quale si cerca un unico operatore economico che fornisca servizi di assistenza scolastica ed educativa domiciliare. Destinatari dei servizi da fornire sono gli alunni disabili e gli aventi diritto dei comuni che hanno deciso di avvalersi della gestione associata per queste necessità.

